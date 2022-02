Irão. Recluso sofre ataque cardíaco fatal depois de saber que já não enfrentava pena de morte

Um recluso iraniano de 55 anos sofreu um ataque cardíaco fatal depois de ser informado que já não enfrentava pena de morte. O homem tinha sido condenado por um homicídio cometido há 18 anos, mas a pena foi alterada depois de a família da vítima o ter perdoado.

Akbar veio do sul do Irão e foi detido juntamente com outras quatro pessoas pelas autoridades por homicídio premeditado, adianta o jornal estatal iraniano Hamshahri, citado pelo The Mirror.

Juntamente com um cúmplice, identificado como Davood, foi condenado, sendo que este segundo chegou mesmo a ser executado.

O homem, que tinha 37 anos na altura em que ocorreu o crime, passou o resto da vida na prisão, em Bandar Abbas, a temer a pena de morte. O conselho de resolução de disputas do país conseguiu recentemente convencer a família da vítima a perdoa-lo, resultando na sua libertação. Inicialmente recusaram, mas ao saber da sua saúde debilitada, acabaram por dar a sua bênção.

Contudo, Akbar morreu antes de experienciar a liberdade novamente, uma vez que sofreu um ataque cardíaco depois de ser informado de que os familiares da vítima o tinham perdoaram e que já não enfrentava a execução.

Apesar de ter sido transportado para um centro de saúde, o homem morreu uma hora depois.