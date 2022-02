Pep Guardiola é o mais bem pago da Premier League. Lage é 17.º

O diário britânico The Sun revelou, nesta quarta-feira, a tabela salarial dos treinadores da Premier League. No topo está Pep Guardiola, do Manchester City, que recebe 22,8 milhões de euros por ano. Seguem-se Jürgen Klopp (Liverpool), com 19,1 milhões de euros, e Antonio Conte (Tottenham), cerca de 20 milhões de euros.

Bruno Lage, o único português da lista, treinador do Wolverhampton Wanderers, fica-se pelos 2,5 milhões de libras por temporada, cerca de 3 milhões de euros.

Da lista constam também Brendan Rogers, do Leicester City, que aufere cerca de 12 milhões de euros por ano, e Mikel Arteta, do Arsenal, com 9,9 milhões de euros.