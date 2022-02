Ucrânia. Conselho Europeu convocado de urgência para quinta-feira em Bruxelas

O presidente do Conselho Europeu convocou esta quarta-feira uma cimeira extraordinária de chefes de Estado e de Governo da União (UE) esta quinta-feira, em Bruxelas, para discutir a escalada da tensão entre a Ucrânia e a Rússia.

"O uso da força e da coerção para mudar fronteiras não tem lugar no século XXI. Convoco um Conselho Europeu especial para amanhã [quinta-feira] em Bruxelas para discutir os últimos desenvolvimentos relacionados com a Ucrânia e a Rússia", anunciou o presidente do Conselho, Charles Michel, na sua conta oficial na rede social Twitter.

The use of force and coercion to change borders has no place in the 21st century.



I am calling a special European Council tomorrow in Brussels to discuss the latest developments related to #Ukraine and Russia #EUCO https://t.co/WAfF9n4yix