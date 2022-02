Vítor Pereira é o novo treinador do Corinthians. O clube brasileiro revelou, esta quarta-feira, que chegou a acordo com o técnico português.

“Esta decisão demorou mais do que a gente esperava, mas o resultado é exatamente o que a gente queria. Agora, damos as boas-vindas a quem foi campeão por onde passou e chega ao Brasil pronto para trabalhar num clube único. [...] Bem-vindo Vítor Pereira, o novo técnico do timão”, disse o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, num vídeo partilhado no Twitter.

Sublinhe-se que Vítor Pereira é já o terceiro treinador português em clubes do Brasileirão, campeonato onde Abel Ferreira comanda o Palmeiras e Paulo Sousa o Flamengo.

O treinador, de 53 anos, estava livre desde que deixou os turcos do Fenerbahçe, no início de fevereiro.



Campeão pelo FC Porto em 2011/12 e 2012/13, Vítor Pereira já foi campeão na Grécia, ao serviço do Olympiacos, e na China, à frente do Shanghai SIPG.