Comissão Permanente discute Ucrânia amanhã e para a semana debate seca

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, vai ser ouvido na Comissão Permanente da Assembleia da República na quinta-feira sobre a situação entre a Ucrânia e a Rússia, confirmou esta quarta-feira a conferência de líderes à agência Lusa.

Já para a próxima semana, na quarta ou na quinta-feira, a Comissão Permanente - o órgão que substitui o plenário fora do período de funcionamento efetivo da Assembleia - vai voltar a reunir para discutir a temática da seca, a pedido do PCP, com a presença do Governo.

Segundo o porta-voz da conferência de líderes de hoje, o deputado do PSD Duarte Pacheco, ambas as questões foram consideradas "graves e urgentes" e por isso devem ser realizadas as duas reuniões.