Homem alcoolizado detido após agredir agente da PSP em Viseu

Um homem, de 64 anos, foi detido pela PSP, na madrugada desta quarta-feira, em Viseu, depois de agredir um polícia, que necessitou de cuidados hospitalares.

Em comunicado, a força de segurança explica que, no âmbito de uma fiscalização rodoviária, o suspeito, “ao aperceber-se do sinal de paragem dos policias, tentou encetar fuga”. Ao ser intercetado, o homem, com uma “postura agressiva”, saiu da viatura e “desferiu vários socos a um dos polícias, projetando-o no solo, pelo que lhe foi dada voz de detenção”. O polícia agredido teve de receber tratamento hospitalar.

“Por o suspeito apresentar fortes indícios de estar alcoolizado, foi-lhe solicitado para efetuar o teste de alcoolemia, tendo o mesmo recusado efetuar qualquer tipo de teste”, informa a mesma nota.

O detido foi notificado para comparecer hoje no Tribunal Judicial de Viseu.