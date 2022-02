Eurostat confirma inflação da Zona Euro nos 5,1% em janeiro

A taxa de inflação na zona euro subiu para os 5,1% em janeiro, acima dos 5% registados em dezembro. Já na União Europeia, a taxa de inflação cresceu para 5,6%, acima dos 5,3% de dezembro.

Os dados foram avançados esta quarta-feira pelo Eurostat que revela as taxas anuais mais baixas foram registadas em França (3,3%), Portugal (3,4%) e Suécia (3,9%). Do lado contrário, as taxas anuais mais altas encontram-se na Lituânia (12,3%), Estónia (11%) e República Checa (8,8%). Comparado com dezembro, a inflação anual caiu em oito Estados-Membros e aumentou em dezanove.

O gabinete de estatística europeu revela ainda que, no mês de janeiro, o contributo mais elevado para a taxa de inflação homóloga da zona euro veio dos produtos energéticos (+2,80 pontos percentuais, pp), seguindo-se os serviços (+0,98 pp), alimentação, álcool e tabaco (+0,77 pp) e bens industriais não energéticos (+0,56 pp).