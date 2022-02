Gelo atinge o nível mais baixo em mais de 40 anos no oceano Antártico

A cobertura de gelo marinho do Oceano Antártico caiu para o nível mais baixo em mais de 40 anos, tendo agora menos de dois milhões quadrados, segundo os dados do Centro Nacional de Dados de Neve e Gelo dos EUA.

A queda, dizem os cientistas, ainda não pode ser associada ao aquecimento global, mas é necessário começar a investigar o que levou à queda consideravel de gelo naquela região. .

Desde que se começou a medir o gelo marinho, em 1979, os dois polos têm manifestado comportamentos fora do padrão: no Polo Norte o gelo está a desaparecer. Já na Antárida há um ligeiro aumento.

Os investigadores começaram a notar que alguma coisa estava errada o ano passado, quando o gelo parou de aumentar e, pelo contrário, a mostrar sinais de que estava, na verdade, a desaparecer.

Os primeiros alertas dados aos cientistas foram em agosto do ano passado, quando o gelo parou de aumentar e começou a mostrar sinais de recuo cerca de um mês antes do normal, tendo em conta as estações do ano.

How does #Antarctic sea ice differ from #Arctic sea ice? While Arctic sea ice has declined directly in relation to warming climate, Antarctic sea ice has shown no clear trend.