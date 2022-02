Manteigas. Homem de 31 anos detido por suspeitas do crime de pornografia de menores

A Polícia Judiciária (PJ) revelou, esta quarta-feira, que deteve um homem, de 31 anos, fortemente indiciado pela prática, reiterada, “pelo menos ao longo de vários meses, de múltiplos crimes de posse e partilha de ficheiros de vídeo e também fotográficos, contendo material pornográfico envolvendo menores de 14 anos de idade, alguns dos quais manifestamente com poucos anos de vida, muito abaixo desta mesma idade”.

Em comunicado, a autoridade explica que os ficheiros e outro material probatório foram apreendidos na sequência de uma busca domiciliária realizada no passado dia 21 de fevereiro, na localidade de Manteigas, no âmbito de investigação criminal instaurada após um alerta do Nacional Center for Missing & Exploited Children (NCMEC).

“Das várias diligências de investigação, entretanto já realizadas, foi possível apurar que o arguido acedeu a diversos sítios na Internet, contendo pornografia de menores, importando os respetivos conteúdos, via download, alguns dos quais seguidamente também chegou a partilhar no espaço virtual, fazendo uploads de imagens de cariz sexual com menores de muito tenra idade”, informa a mesma nota.

Presente às competentes autoridades judiciárias, o detido ficou sujeito às medidas de coação de obrigação de permanência na habitação, com pulseira eletrónica, e proibição de acesso à internet.