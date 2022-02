Para o PCP, Putin é um idealista

Num discurso de cerca de uma hora, Vladimir Putin recordou ontem que a Ucrânia foi uma invenção de Vladimir Ilich Lenine em 1917, ou seja, que se trata de uma espécie de república artificialmente subtraída ao império russo.

Ora, não deixa de ser curioso que nem mesmo perante estas críticas ao grande líder bolchevique o PCP mantenha intacta a sua lealdade a Moscovo. De facto, todo um mundo parece separar as ideias do Presidente russo da retórica dos comunistas portugueses, mas estes continuam a falar como se Putin fosse um idealista e vivêssemos no período da Guerra Fria. Às vezes ficamos na dúvida se terão conhecimento da queda da União Soviética.

Eles, que sempre promoveram a autodeterminação dos povos, estranhamente não veem nas ameaçadoras movimentações militares (como provavelmente não viram no esmagamento da revolução húngara em 1956 ou na ocupação de Praga pelos tanques soviéticos em 1968) qualquer sombra de imperialismo.

Agora, reconhecida a soberania das repúblicas separatistas de Lugansk e Donetsk, Putin fará provavelmente o mesmo que os seus homólogos soviéticos fizeram há algumas décadas: muitos preveem que o próximo passo será enviar tropas alegadamente para garantir a segurança da região - na realidade, para as ocupar de facto.

Talvez o líder russo esteja à espera de ver o que fará o Ocidente face às suas movimentações. O que se vê por enquanto não é especialmente impressionante: as condenações da praxe e o esperado aumento de sanções, congelamento de contas, etc.

Depois de tantas e tão inflamadas declarações, parece pouco para dissuadir Putin. A Europa está unida, e até a Turquia, surpreendentemente, falou em “violação”. Há um consenso em torno da condenação da ação russa. Excetuando o PCP, claro, o partido que se orgulha de tanto ter combatido a ditadura.