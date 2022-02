Treetops. A agonia do hotel onde Isabel II chegou como princesa e saiu como Rainha

São muitos os lugares ao redor do mundo que se podem gabar de ter recebido a Rainha de Inglaterra. Contudo, há um que se destaca por ter assistido ao momento que fechou um ciclo e abriu um novo caminho para a história do Reino Unido. De certeza que as próximas gerações continuarão a aprender a história da jovem que subiu a uma “árvore” no Parque Nacional de Aberdare, no Quénia, como princesa e desceu como Rainha. E tudo aconteceu há 70 anos, no dia 6 de fevereiro de 1952. Foi no mítico Treetops Hotel, com vista para aquele que agora se transformou num “bebedouro lamacento”, que a então princesa Isabel recebeu a notícia que o seu pai, o Rei Jorge VI, havia morrido durante o sono, vítima de um cancro que lhe afetava os pulmões.

O mundo assinalou a data redonda, mas nem tudo foi motivo para comemoração: o dia que assinalou o septuagésimo aniversário da coroação da Rainha relembrou também o recente encerramento do famoso hotel queniano em consequência da pandemia da covid-19. Vários quenianos ficaram desempregados da noite para o dia e muitos outros condenam o encerramento de “portas”, defendendo que o governo “deveria ter intervindo mais cedo para garantir que o hotel permanecesse aberto como património nacional”.

