Espanha. Português detido por matar sem-abrigo em albergue de congregação religiosa

Um português de 54 anos foi detido ontem à noite, em Madrid, por supostamente ter assassinado um outro homem, espanhol, de 53, com quem partilhava um quarto num albergue da ordem de San Juan de Dios para sem-abrigo, no bairro de Chamberi.

A informação foi avançada pelo jornal El Mundo e sabe-se que a vítima terá sido agredida durante uma discussão cujos motivos ainda não foram apurados.

O suspeito foi detido graças a outro residente, que o impediu de sair do albergue dirigido por uma congregação religiosa até à chegada dos agentes, pois tentou fugir. A vítima foi encontrada com feridas de arma branca nas costas, nos braços e no centro do tórax, o que provocou uma grande perda de sangue e causou uma paragem cardiorrespiratória. As equipas médicas tentaram reanimá-la durante 45 minutos, mas acabou por perder a vida.