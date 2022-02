Mundial'2022. Polónia quer esclarecimentos sobre viagem à Rússia no play-off

Começam a fazer-se sentir, no mundo do futebol, os efeitos da tensão entre a Ucrânia e a Rússia. A seleção nacional da Polónia, que tem jogo marcado na Rússia a 24 de março, pediu esclarecimentos à FIFA sobre a realização desde play-off de apuramento para o Mundial do Qatar'2022.

Os polacos mostraram-se preocupados com uma "possível escalada e início de um conflito armado" na região, disparando, em comunicado: "O papel da Federação Polaca de Futebol é proporcionar aos atletas as condições ótimas para a sua preparação e desempenho desportivo nos jogos internacionais. As decisões políticas, por exemplo em relação a eventuais sanções à Rússia, cabem às autoridades nacionais e organismos internacionais."

O pedido de esclarecimento surge depois de a Rússia ter reconhecido as autoproclamadas repúblicas de Lugansk e de Donetsk, no Donbass (leste da Ucrânia), ordenando a mobilização do seu exército para missões de "manutenção da paz" nesses locais.