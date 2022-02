Usados. Procura de carros elétricos sobe 30% em janeiro

Os veículos elétricos registaram um aumento de procura de 30% em janeiro deste ano no mercado de usados, embora a sua oferta tenha diminuído 2%, avançou o Standvirtual no seu Panorama Mensal do Mercado Automóvel.

Ainda assim, foi registada uma diminuição de 2% da oferta (dinâmica de mercado de 32%).

Segundo o Standvirtual, os carros elétricos, híbridos a gasolina e híbridos a diesel representam, em conjunto, cerca de 8% da procura em janeiro. No entanto, o diesel é a tipologia mais procurada, com a oferta e a procura igualadas a representar cerca de 60% dos anúncios.

No entanto, esta categoria regista uma quebra de cerca de -18% em procura e oferta em janeiro. Os dados mostram ainda que a procura por gasolina mantém-se estável, com oferta a baixar 3%. Esta tipologia é a segunda mais procurada (32%), com o segundo maior volume de anúncios (27%).

O Standvirtual revelou ainda que o preço médio dos vendedores profissionais, que em janeiro de 2020 era de 17500 euros, aumentou 20% nos últimos dois anos, fixando-se agora nos 20 mil euros. No caso dos vendedores particulares, o preço médio aumentou 19%, para 19 mil euros no mesmo período.