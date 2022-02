Beja. Homem de 51 anos morre afogado em albufeira

Um homem, de 51 anos, morreu afogado, esta terça-feira, na albufeira da barragem do Pisão, na freguesia de Beringel, em Beja.

Segundo revelou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, citada pela agência Lusa, o homem nadava com uns colegas quando desapareceu na água. Um dos colegas acabou por mergulhar, retirando-o da água, já em paragem respiratória, e levando-o para a margem da barragem, onde lhe tentou fazer manobras de reanimação antes de alertar os bombeiros.

A mesma fonte explicou à agência noticiosa que a Viatura Médica de Reanimação e Emergência (VMER) de Beja não esteve no local porque estava noutra concorrência. No entanto, os bombeiros estiveram no local e fizeram manobras de reanimação. Contudo, sem sucesso.

Já fonte da GNR indicou que o homem tinha nacionalidade moldava.

O alerta foi dado pelas 12h23.