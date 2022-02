Rega de espaços verdes e lavagem de ruas e equipamentos poderão ser condicionadas para poupar água

O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, anunciou, esta terça-feira, que algumas atividades - rega de espaços verdes e lavagem das ruas e equipamentos - poderão ser condicionadas para poupar água. Esta decisão poderá avançar conforme as medidas que serão tomadas a partir desta quarta-feira.

Após o final de uma cerimónia de assinatura do Protocolo de Colaboração Técnica e Financeira entre o Fundo Ambiental e o Conselho Autárquico da Cidade de Quelimane, em Moçambique, João Matos Fernandes disse aos jornalistas que amanhã irá decorrer a primeira de cinco reuniões, lideradas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para avaliar as medidas técnicas a tomar contra a seca. A primeira reunião vai acontecer no Algarve, seguindo-se as restantes sub-regiões hidrográficas.

Segundo o ministro do Ambiente e da Ação Climática, "muito provavelmente" deverão ser decretadas "medidas concretas para a redução e para a poupança de água".

"No imediato, aquilo que pode ser feito é muito provavelmente decretar novas medidas de restrição do uso de água, que passam sobretudo pela atividade agrícola, e por outras atividades urbanas", sublinhou, ao apontar as restrições nas atividades como "a rega de espaços verdes, as lavagens de ruas, a lavagem de alguns equipamentos".

"Vamos ver o que está a acontecer em cada região, porque cada região é diferente e cada situação de seca também é diferente", afirmou ainda o ministro.

Para além das medidas concretas, Matos Fernandes afirmou que estas reuniões também servirão para desenvolver um alinhamento para "uma grande campanha de poupança de água".