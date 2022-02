Britney Spears assina um dos maiores contratos de sempre

Segundo a publicação Page Six, Britney Spears terá assinado um dos maiores contratos literários de sempre.

A cantora poderá vir a receber quase 15 milhões de dólares, o equivalente a 13,2 milhões de euros, da editora Simon & Schuster, pelos direitos daquela que será a sua autobiografia.



Apesar de ainda não ter sido anunciada a data de lançamento, sabe-se que o livro nos irá fazer “viajar” e conhecer toda a sua vida e obra, com ênfase na disputa que a opôs ao seu próprio pai e agora ex-tutor, Jamie Spears.

De acordo com uma fonte próxima deste acordo, a cantora será uma das maiores contratações de sempre da Simon & Schuster, estando apenas atrás de Barack e Michelle Obama, que em 2017 receberam 60 milhões de euros.

Ao que parece, a decisão da artista em mostrar ao mundo a sua versão da história, vem no seguimento da polémica em torno do livro de memórias, ‘Things I Should Have Said’, da sua irmã, Jamie Lynn que tem acusado a cantora de dizer “mentiras”.