Covid-19. DGS ainda não reviu regra de isolamento

Das medidas anunciadas pelo Governo na última quinta-feira, há uma que ainda não foi implementada: o fim do isolamento para contactos de risco. A DGS ainda não reviu a regra de isolamento nem esclareceu até ontem quando terá lugar essa alteração. A última revisão às normas de isolamento foi feita na semana passada, quando pessoas que tenham feito a dose de reforço deixaram de ter de esperar 14 dias para poderem ser dispensadas do isolamento profilático, bastando agora que tenham passado pelo menos sete dias. Na quinta-feira, a ministra Mariana Vieira da Silva anunciou o fim do isolamento profilático para contactos de risco mas esta medida, ao contrário das restantes restrições aliviadas no sábado, depende da revisão da norma por parte da DGS, que não respondeu quando terá lugar esta mudança.

Isolados diminuem

Este fim de semana o número de portugueses isolados, entre infetados e contactos, ficou pela primeira vez nas últimas semanas abaixo de um milhão. Mantinham-se no domingo 489 mil contactos de risco em isolamento. O número de diagnósticos de covid-19 continua baixar em todos os grupos etários mas a mortalidade continua duas vezes acima da linha de alerta europeia. Portugal terá de registar menos de 15 mortes por dia para sair do vermelho, a condição definida pelo Governo para o levantar todas as restrições.