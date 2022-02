Putin, o czar do novo império russo

Mais claro era impossível. Putin assumiu que a Ucrânia faz parte historicamente do império russo, e avisa o resto do mundo para não se meter no assunto. Que a Ucrânia é fundamental para a Rússia não havia grandes dúvidas, desde a alimentação até ao gás natural que passa pelo território – além da importância estratégica militar. O que se seguirá é uma pergunta para um milhão, mas o mundo deve estar preocupado com o escalar das ameaças de Putin. Muita coisa irá mudar nos próximos tempos, já que o resto da Europa, e não só, irá assistir a uma escalada dos preços dos combustíveis, que por sua vez arrastará tudo o resto. Por tudo isso, muita coisa será posta em causa, nomeadamente a transição (cega) energética e o velho continente terá que ter muita calma para não se precipitar numa crise sem precedentes. Parece óbvio que a guerra deverá ser evitada a todo o custo, já que o que está em jogo é muito mais do que um conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E os exemplos que a NATO e os EUA deram nos últimos tempos não abonam nada a seu favor, nomeadamente no Afeganistão. Por isso, também, não se percebe muito bem a urgência de se querer incluir a Ucrânia na NATO, já que Putin pode sempre argumentar que não quer um arsenal militar ainda maior nas suas fronteiras. Veremos o que fará nos territórios ocupados, que já reconheceu como independentes. Mas para quem tinha dúvidas sobre as intenções do antigo homem do KGB deve ter ficado esclarecido. Enquanto não refizer parte do antigo império soviético não descansará. P. S. Por cá, no nosso mundo pequenino, o futebol continua a ser um verdadeiro campo de batalha. Esperemos que o próximo Governo obrigue os clubes a seguirem o exemplo inglês, onde quem prevarica sofre no imediato com as consequências. Permitir os espetáculos degradantes durante os jogos e no final destes é um autêntico suicídio em direto. E quando é que os sponsors vão acordar e retirar os patrocínios ao futebol?