Alentejo. Irmãos condenados com penas suspensas por tráfico de pessoas

O Tribunal de Beja condenou dois irmãos moldavos a penas de prisão suspensas por um crime de tráfico de pessoas e outro de auxílio à imigração ilegal, num caso que envolve trabalhadores agrículas no Alentejo, anunciou esta segunda-feira o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

O coletivo julgou parcialmente provada a acusação aos irmãos Sergiu Dicov, de 42 anos de idade, e Victor Dicov, de 35, assim como as suas duas empresas, com sede em Beja, de nomes Tatiana Ivanova e Matei Costel, pode ler-se no acórdão, lido no dia 17 deste mês, ao qual a Agência Lusa teve hoje acesso.

Ambos os irmãos estavam acusados de cinco crimes de tráfico de pessoas, um crime de associação de auxílio à imigração ilegal e 25 de auxílio à imigração ilegal. Para além disso, Sergiu também estava acusado de sete crimes de falsificação de documentos e a empresa Matei Costal de um crime de associação de auxílio à imigração ilegal, assim como nove crimes de auxílio à imigração ilegal.

Assim, Sergiu Dicov foi condenado a quatro anos de prisão por um crime de tráfico de pessoas e a mais dois anos de prisão por um crime de auxílio à imigração ilegal, num cúmulo jurídico de uma pena única de cinco anos de prisão, suspensa por igual período.

Já o seu irmão Victor foi condenado a três anos de prisão por um crime de tráfico de pessoas, e ainda a 18 meses de prisão por um crime de auxílio à imigração ilegal, num cúmulo jurídico de uma pena única de três anos e nove meses de prisão, suspensa por igual período.