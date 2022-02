Irmã e cunhado de Madoff encontrados mortos em casa

A irmã de Bernie Madoff – analista e consultor financeiro norte-americano que morreu, em abril de 2021, aos 82 anos na prisão, onde se encontrava a cumprir uma pena de 150 anos de prisão nos EUA por ser responsável pelo maior esquema de pirâmide da história – e o marido foram encontrados mortos, em casa, na Florida.

As autoridades suspeitam de homicídio seguido de suicídio. “Os investigadores da divisão de crimes violentos chegaram ao local para investigar mais sobre o caso. Após uma investigação mais aprofundada, parece tratar-se de um homicídio-suicídio”, afirmou o gabinete da polícia de Palm Beach.

De acordo com o jornal The Guardian, Sondra Wiener, de 87 anos, e o marido, Marvin Wiener, de 90 anos, foram encontrados inconscientes, em casa, com ferimentos de bala, na tarde de quinta-feira.

No entanto, as autoridades revelaram que as causas da morte serão determinadas pelo Instituto Médico Legal. Mas num comunicado nas redes sociais referem que a família de Sondra Wiener invocou a “lei Marsy”, que protege vítimas de crimes no país. Aliás, a mulher do filho do casal pediu privacidade “neste momento de luto”.

Em 2009, o filho de Sondra, David Wiener, disse ao The New York Post que a mãe estava entre as milhares de pessoas que foram vítimas de Madoff.