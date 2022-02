Liga inglesa. Spurs relembram que City também perde

Era o jogo grande da Premier League e foi mesmo um grande jogo. O Tottenham foi até ao Etihad Stadium provar ao Manchester City – e, já agora, aos restantes adversários da Liga inglesa – que o campeão e atual líder da tabela não é invencível. E fê-lo pela segunda vez.

O jogo referente à 26.ª jornada do campeonato terminou com o triunfo por 3-2 dos spurs, com Harry Kane como protagonista ao selar o triunfo nos últimos instantes da partida (95 minutos). Antes, o avançado já tinha feito o segundo golo da equipa de Antonio Conte (aos 59’), depois de o sueco Dejan Kulusevski ter inaugurado o marcador ainda nos primeiros cinco minutos do encontro. Pelos citizens marcaram Gundogan (aos 33’) e Mahrez, que converteu uma grande penalidade com sucesso aos 92 minutos.

O final eletrizante não impediu a equipa de Pep Guardiola, e dos portugueses Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias, de voltar às derrotas no campeonato, quase quatro meses depois do último desaire, frente ao Crystal Palace, no jogo referente à ronda 10 da prova, que perdeu por 2-0, também em casa, no dia 30 de outubro de 2021.

Coincidentemente, antes, os blues de Manchester só tinham perdido por uma vez na Liga: precisamente frente ao Tottenham, na primeira jornada da prova. À data, no dia 15 de agosto do último ano, os spurs venceram por 1-0, com golo solitário de Son, e com Nuno Espírito Santo no comando técnico da equipa londrina.

Com a nova derrota para os spurs – que até estavam em crise, com três derrotas consecutivas –, o City perdeu pela primeira vez em 2022, quebrando uma série de 12 vitórias e um empate para todas as provas. Até este fim de semana, o último resultado negativo datava de 7 de dezembro passado, dia em que a equipa de Guardiola perdeu (2-1) para o RB Leipzig no duelo referente à fase de grupos da Liga dos Campeões – competição em que o City tem um pé e meio nos quartos de final depois do triunfo por 5-0 sobre o Sporting na primeira mão dos oitavos.

Apesar de continuar a liderar isolado a Liga, este resultado permitiu ainda agitar o topo da tabela, já que o City pode ver o Liverpool ficar a apenas três pontos. Atualmente com seis pontos a separar blues e reds, primeiro e segundo classificados, respetivamente, a equipa de Jürgen Klopp tem neste momento menos um jogo disputado (contra o Leeds, agendado para quarta-feira).

Foi, de resto, contra o mesmo Leeds que o Man. United garantiu a sua mais recente vitória, este domingo (por 4-2), com um dos golos dos red devils a ser apontado por Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo também foi titular, tendo saído de campo aos 85 minutos sem faturar. Com este triunfo, o United segue no 4.º lugar, último posto que permite acesso direto à Champions. Uma referência ainda para o Wolves, no 7.º posto. A equipa de Bruno Lage venceu ontem o Leicester, por 2-1, com golos dos portugueses Rúben Neves e Daniel Podence.