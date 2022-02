Rússia vai reconhecer territórios separatistas ucranianos como independentes

O presidente russo irá reconhecer Donetsk e Lugansk, dois territórios separatistas em Donbass, na Ucrânia, como independentes.

Vladimir Putin, numa declaração ao país, disse que a situação no leste do país é crítica, classificando a região como "terras ancestrais russas": "A Ucrânia é uma parte integral da nossa própria história", frisou.

"Um decreto nesse sentido será assinado em breve", disse a Presidência russa, de acordo com uma fonte do Kremlin, que acrescentou que o Presidente russo informou o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, mediadores do conflito no leste da Ucrânia, desta decisão. Os dois líderes europeus reagiram expressando a sua “deceção".

O Presidente vai mais longe e afirma que Ucrânia é dirigida pelo estrangeiro. "A Ucrânia já não tem um sistema judicial independente. A embaixada dos EUA controla diretamente a agência anti-corrupção”. Para além disso, as dificuldades financeiras que Ucrânia atravessa, diz, são culpa dos seus dirigentes. "O dinheiro que herdaram da União Soviética foi roubado, milhares perderam os seus empregos”, disse. E deixa a questão no ar: “É esta a escolha pró-Ocidente?”.

Também a segurança é um ponto que Vladimir Putin quis destacar, dizendo que Rússia se sente ameaçada.“A Ucrânia tem tecnologia nuclear desde os tempos soviéticos”, diz, para além da “ajuda do exterior”. E continua: “Não podemos evitar reagir a esta ameaça real”.

“O exército ucraniano está bem integrado na NATO”, acusa agora o Presidente russo, dizendo que o facto de países da NATO darem formação e equipamento militar às forças armadas ucranianas significa que a Rússia está numa posição de insegurança.

Recorde-se que Vladimir Putin já tinha anunciado, horas antes, que iria decidir hoje sobre o reconhecimento da independência das regiões separatistas pró-Rússia do leste da Ucrânia, apesar das ameaças de retaliação por parte dos países ocidentais, caso o Presidente russo tomasse essa decisão.