Estados Unidos. Criança leva arma do avô para interior de uma escola primária para "matar zombies"

Um aluno de uma escola primária em Laurens, no estado norte-americano da Carolina do Sul, levou, na sexta-feira, uma arma carregada para a escola porque queria "matar zombies". A arma foi resgatada a tempo antes de ocorrer qualquer incidente e pertencia ao avô da criança.

Segundo a CNN, a "pequena arma" foi encontrada na cadeira do aluno por uma auxiliar da escola, que notificou "imediatamente" a administração, revelou o porta-voz da polícia de Laurens, o tenente Scott Franklin, numa conferência de imprensa, ao afirmar que "não foi feita uma ameaça contra qualquer outro estudante ou pessoal".

Já a polícia Ameca Thomas indicou que, depois de ser contactada, a força de segurança chegou em poucos minutos à escola, ao reforçar que a funcionária que encontrou a arma agiu em conformidade com o protocolo escolar, evitando possíveis "danos adicionais".

De acordo com o código de disciplina escolar daquele condado, a criança será sujeita a uma suspensão e também será alvo de uma audiência disciplinar, disse Ameca Thomas, fazendo ainda um apelo aos pais que verificassem diariamente as mochilas das crianças para garantir a segurança das escolas. "Se tiver alguma preocupação, por favor partilhe-a com o professor, diretor ou conselheiro escolar do seu filho", realçou.

As autoridades apuraram que o aluno retirou a arma que estava na residência do avô, tendo sido este detido e acusado de conduta ilegal contra uma criança.

Na audiência de sábado, um juiz atribuiu uma caução em 40 mil dólares - cerca de 35.279 euros - para o avô, que terá de se apresentar novamente a tribunal no próximo dia 18 de março. De acordo com a CNN, ainda está por esclarecer se o avô tem representante legal para o defender neste caso.