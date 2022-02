Camarate. PJ investiga morte de jovem de 16 anos

A Polícia Judiciária está a investigar a morte de um jovem, de 16 anos, em Fetais, Camarate, confirmou, esta segunda-feira, fonte da autoridade à agência Lusa.

A morte ocorreu no sábado à noite, na via pública, e os suspeitos encontram-se em fuga. Já fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP adiantou à mesma agência noticiosa que o jovem foi ferido no abdómen com “uma arma de fogo”, por “motivos não apurados”. Depois de dispararem sobre o jovem, que foi alvo de manobras de reanimação no local e transportado para o hospital de Santa Maria, onde acabou por morrer, “quatro homens colocaram-se em fuga numa viatura”.

O jovem foi baleado por volta das 22h50.

De acordo com o Jornal de Notícias, o crime aconteceu no “contexto de guerra de gangues juvenis de Loures”. A escalada de violência terá começado nas redes sociais.