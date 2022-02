Detidos depois de sofrerem acidente com viatura roubada após assalto a estabelecimento comercial

A GNR deteve, no passado dia 15 de fevereiro, um homem e uma mulher, de 35 e 45 anos, respetivamente, por furto de veículo, no concelho de Vila Nova de Gaia.

Segundo revela a força de segurança, num comunicado esta segunda-feira divulgado, “no âmbito de um alerta a informar um acidente de viação com fuga apeada de um dos condutores intervenientes e da acompanhante”, os militares da GNR deslocaram-se ao local “onde apuraram informações sobre os suspeitos em fuga”.

No seguimento das diligências policiais, os suspeitos “foram intercetados e identificados, apurando-se ainda que o veículo acidentado constava para apreender por ter sido furtado na cidade do Porto, no dia 14 de fevereiro”.

“No seguimento da ação, foi realizada uma busca ao veículo onde foi possível apreender uma peça de vestuário com o respetivo dispositivo de alarme, bem como uma gaveta de uma caixa registadora, alegadamente pertencente a um estabelecimento comercial que havia sido furtado através de arrombamento no próprio dia, na localidade de Canedo, no concelho de Santa Maria da Feira, onde esteve envolvida uma viatura com as mesmas características”, lê-se.

A viatura recuperada e a peça de vestuário foram entregues aos seus legítimos proprietários.

Os detidos foram presentes no dia 16 de fevereiro ao Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, onde, ao detido, que já cumpriu uma pena de nove anos de prisão efetiva por crimes de tráfico de estupefacientes, passagem de moeda falsa e condução de veículos sem habilitação legal, foi aplicada a medida de coação de apresentações bissemanais no posto policial da área de residência. A mulher ficou sujeita à medida de coação de apresentações semanais no posto policial da área de residência.