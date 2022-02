Penafiel. Usava identidades e profissões falsas para burlar pessoas

Um homem, de 28 anos, foi constituido arguido pela GNR por crimes de burla, no concelho de Penafiel.

Em comunicado, esta segunda-feira, a força de segurança explica que, no âmbito de uma investigação por um crime de burla ocorrido há cerca de dois meses, no concelho de Penafiel, os militares da GNR "realizaram diversas diligências policiais, que culminaram na localização e identificação do suspeito". "No decorrer desta investigação, foi ainda possível correlacionar o suspeito com outros processos de burlas ocorridos em vários concelhos na região do norte", indica.

"Foi possível apurar-se que o suspeito abordava as vítimas, especialmente vulneráveis, alegando pertencer a empresas credíveis, com identidades e profissões falsas. Desta forma, o suspeito adquiria a confiança das vítimas, e de seguida oferecia computadores portáteis a baixo custo, acompanhando-as até terminais multibanco, onde se apoderava indevidamente de quantias monetárias", lê-se.

No seguimento da ação policial, a GNR apreendeu e recuperou seis computadores portáteis, um telemóvel e um veículo.

O suspeito foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Penafiel.