Courteney Cox admite que se sentiu "estranha" após realizar vários procedimentos estéticos

Courteney Cox falou abertamente sobre os procedimentos estéticos que já realizou e admitiu que a determinada altura sentiu que estava a ficar “estranha”, o que a levou a parar.

Numa entrevista ao The Times, a atriz, de 57 anos, começou por explicar que começou por fazer intervenções no rosto porque queria “combater” o envelhecimento.

“Houve uma época em que dizia: 'Oh, estou a mudar. Estou a parecer mais velha'. E tentei perseguir essa [juventude] durante anos”, começou por dizer a estrela de ‘Friends’.

“E eu não percebia isso. Ah, m****, estou realmente com uma aparência muito estranha a administrar injeções e a fazer coisas no rosto que agora nunca faria”, explicou.

A atriz brincou ainda com a possibilidade de publicar nas redes sociais um “antes e depois” das mudanças no seu rosto ao longo dos anos: “Diria – 'No dia em que percebes do que falavam os teus amigos’”.

“Porque as pessoas falavam de mim, eu acho (…) Mas houve um período em que pensei: 'Eu tenho de parar. Isto é uma loucura’”, recordou.

Apesar de já não dar recorrer a determinadas intervenções, Courteney Cox diz que adora testar novos cosméticos.

“O escrutínio é intenso, mas não sei se poderia ser mais intenso do que aquele que eu coloquei sobre mim própria", refletiu. “Aprendi muito na minha vida – o que aproveitar, o que tentar fazer mais e o que deixar de lado”, disse.

"Sinto-me jovem. Tenho muitos amigos na casa dos trinta e não penso nisso. Para mim, temos a mesma idade”, completou.