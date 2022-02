Charlie Chaplin. Que homem se escondia atrás do artista?

“O caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza, porém, perdemo-nos. A ganância envenenou a alma dos homens, criou uma barreira de ódio e guiou-nos no caminho do assassinato e do sofrimento. Desenvolvemo-nos a uma grande velocidade, mas fechámo-nos a nós mesmos. A máquina, que produz abundância, tem-nos deixado na penúria. Os nossos conhecimentos fizeram de nós cínicos. A nossa inteligência, cruéis e severos.... Pensamos em demasia e sentimos muito pouco. Mais do que de máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que de inteligência, precisamos de carinho e bondade. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo estará perdido”, dizia Hynckel (uma paródia de Hitler) no Discurso Final do O Grande Ditador, de 1940.

A personagem interpretada por Chaplin dizia também no filme que “não queria ser imperador”. Mas afinal o que queria ser, ou o que era, o artista que tem um dos rostos mais conhecidos do mundo? Para onde “caminhava”?

