Não é com declarações bombásticas que se apaga o fogo

Facto irrefutável: a Rússia colocou em movimento uma gigantesca operação militar no seu território. Na melhor das hipóteses, tratar-se-ia de uma demonstração de força, de uma manobra de intimidação dos seus vizinhos. Na pior, pode mesmo ser o prenúncio de uma ofensiva de larga escala. Em qualquer dos casos, a situação deveria ter sido tratada pelos altos responsáveis do Ocidente com a maior delicadeza. Quando se tem um barril de pólvora como o que está montado ao longo da fronteira da Ucrânia, há que agir com pinças, porque qualquer fagulha pode provocar uma enorme detonação. Ora, os líderes das maiores democracias, nomeadamente Boris Johnson e Joe Biden, têm feito o contrário. O Reino Unido enviou, de forma irresponsável (até porque a superioridade russa nunca estaria em causa), armas para a Ucrânia – aumentando a carga explosiva na região. E ontem Boris voltou a produzir uma das suas declarações bombásticas, dizendo que “a Rússia planeia a maior guerra na Europa desde 1945”. Se isto não é lançar o pânico, não sei o que será. Evidentemente, os europeus estão escaldados com a chamada política de apaziguamento que foi prosseguida por Neville Chamberlain quando era primeiro-ministro do Reino Unido. As cedências a Hitler só adiaram e tornaram mais difícil a resolução do problema. Hoje todos sabemos que se Churchill não tivesse assumido as rédeas e “pegado o boi pelos cornos”, os nazis poderiam mesmo ter subjugado a Europa. Há um pequeno problema: é que, apesar de todo o apoio que têm anunciado à Ucrânia, os líderes internacionais já a entregaram para sacrifício. Como notou Mary Dejevsky, a correspondente do Spectator em Moscovo, o anúncio da retirada de pessoal diplomático e de cidadãos de várias nações deixou a Ucrânia entregue a si própria – e com perspetivas sombrias para a economia e o investimento. Em suma, Putin montou o engenho explosivo, mas os líderes do Ocidente não tiveram ainda a arte ou o engenho para desarmadilhá-lo. Se a situação faz lembrar 1939 (mais do que 1945), resta-nos a consolação de que a Rússia, apesar do formidável poder de fogo, não é a potência económica e industrial que era a Alemanha de há 80 anos. Em breve ficaremos a saber até que ponto Putin é parecido com Hitler no que toca a ambições expansionistas.