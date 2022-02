Mais de uma centena de pessoas protestam em Lisboa pelo fim do conflito na Ucrânia

Mais de uma centena de pessoas concentrou-se este domingo junto à Embaixada Russa, em Lisboa, apelando o fim do conflito na Ucrânia, num protesto contra o Presidente Vladimir Putin.

Os manifestantes, pelas 10h00, interpretaram cânticos russos de resistência que fazem referência à Segunda Guerra Mundial.

O protesto contou com a organização da associação que representa os ucranianos em Portugal, e acontece no mesmo dia que, em 2014, dezenas de pessoas foram mortas, em Kiev, quando se manifestavam contra o regime do presidente Yanukovich.

"A primeira mensagem que queremos deixar é que estamos fartos destas ameaças de Putin e pedimos ao mundo democrático que ajude os ucranianos. Hoje as comunidades ucranianas de toda a Europa estão a fazer estas manifestações. Vamos ajudar, de todos os modos, a defender a nossa pátria. Esta é uma situação muito perigosa, que tem que ser resolvida, não pela guerra, mas pela via diplomática", afirmou o presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal, Pavlo Sadokha, em declarações aos jornalistas.

O responsável vincou não acreditar que o Presidente russo "deixe a Ucrânia em paz", já que isso não aconteceu desde que chegou ao poder. "Se não vai invadir, vai fazer outro tipo de atos terroristas para controlar e destruir a Ucrânia", apontou.