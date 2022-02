Boris Johnson: Rússia planeia "a maior guerra na Europa desde 1945"

Rússia está a planear “a maior guerra na Europa desde 1945”, um plano que “já começou em alguns sentidos”, afirma o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, em entrevista à BBC desde Munique, onde está a participar numa conferência anual sobre segurança.

"Temo dizer que o plano que estamos a ver é algo que poderia realmente ser a maior guerra na Europa desde 1945 em termos de escala. (…) Todos os sinais apontam que o plano já começou em alguns sentidos”, disse Johnson. Rússia planeia uma invasão que irá cercar a capital ucraniana, Kiev, continuou. "As pessoas têm de entender o enorme custo para a vida humana que isto pode acarretar”, alertou ainda.

O Reino Unido e os Estados Unidos da América (EUA), afirmou, poderão bloquear as empresas russas de "negociar em libras e dólares", medida que teria um impacto “muito forte”.

As mais recentes estimativas do Governo norte-americano, segundo a BBC, indicam que entre 169 mil e 190 mil tropas estão instaladas ao longo da fronteira da Ucrânia, tanto na Rússia como na Bielorrússia. "Temo que seja para isso que as evidências apontam. Não há como suavizá-lo”, disse Boris Johnson, quando questionado sobre se a invasão é uma possibilidade a pôr em cima da mesa.

Johnson, ao intervir no sábado na Conferência de Segurança de Munique, alertou que o mundo está perante “um momento muito perigoso para a história” e apelou à união e à solidariedade com a Ucrânia.