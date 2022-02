Forte agitação marítima põe sete distritos sob aviso amarelo

Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo estão sob aviso amarelo a partir das 12h00 de segunda-feira até às 00h00 de terça-feira, assim como todo o arquipélago da Madeira, devido à forte agitação marítima prevista, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). No caso dos distritos de Lisboa e Leiria, o aviso serve ainda para este domingo, até às 15h00.

O arquipélago da Madeira encontra-se sob aviso laranja também até às 15h00 devido à possibilidade de aguaceiros, que poderão vir sob a forma de granizo e ainda companhados de trovoada. Este aviso baixará depois para amarelo,e vigora até às 12h00 de segunda-feira.

A Costa norte tem também pode também ser recebida com granizo e trovoadas até às 12h00 de segunda-feira, de vento forte, com rajadas até 80 km/hora, e agitação marítima, até às 15h00 de segunda-feira.

Recorde-se que o aviso laranja é o segundo mais grave e representa uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.