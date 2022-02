Já há mais de 5 milhões e 700 mil portugueses com dose de reforço da vacina contra a covid-19

Foram administradas, nas últimas 24 horas, mas 23.293 doses de reforço da vacina contra o novo coronavírus, revela o mais recente Relatório de Vacinação, esta sexta-feira divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Ao todo, o país contabiliza um total de 5.782.679 indivíduos já 'reforçados' contra a doença.

Além disso, existe um total de 8.885.289 portugueses com o processo de vacinação primário completo, que corresponde à toma de duas doses da vacina (com exceção do fármaco da Johnson & Johnson). Mais 1.675 pessoas finalizaram este procedimento face ao dia anterior, indica a DGS.

Já no que toca às crianças pertencentes à faixa etária entre os 5 e os 11 anos, 327.942 destas já tomaram a primeira dose da vacina, esta quinta-feira foram mais quatro, enquanto outras 80.175 já completaram a vacinação primária, mais 14 em relação ao último relatório.

Nas últimas 24 horas, 849 cidadãos foram vacinados contra a gripe, perfazendo um total de 2.593.073 inoculações contra a doença.

Portugal administrou, em apenas um dia, mais 25.819 vacinas, contabilizando aqui tanto as inoculações contra a Covid-19 (em crianças, esquema vacinal completo e reforço), como contra a gripe.

Neste momento, 620.829 pessoas com 80 ou mais anos (94% dos indivíduos) já tomou a dose de reforço da vacina contra o novo coronavírus. O mesmo acontece com 931.987 pertencentes à faixa etária dos 70 aos 79 anos (97%) e com 1.135.724 dos indivíduos com idades entre os 60 e 69 anos (90%).

As percentagens de indivíduos 'reforçados' contra a doença baixam significativamente nas faixas etárias mais jovens, sendo que na faixa etária dos 18 aos 29 anos, apenas 37% dos jovens estão vacinados e na faixa etária seguinte - dos 30 aos 39 anos - são apenas 38%. Na faixa etária dos 40-49 anos, sobe para os 64%, embora ainda longe dos 79% de vacinação de reforço atingidos no grupo dos 50 aos 59 anos.