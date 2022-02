NBA. Avizinha-se uma chuva de estrelas em Cleveland, Ohio

Senhoras e senhores amantes do basquetebol, preparem os vossos corações, as pipocas e as bebidas fresquinhas: os prognósticos indicam que, na madrugada de segunda-feira (hora portuguesa), haverá uma chuva de estrelas na cidade norte-americana de Cleveland, no estado de Ohio. Não falamos de estrelas em sentido literal, mas sim da crème de la crème do basquetebol norte-americano. É hora de ver os maiores protagonistas da NBA frente a frente, comandados, respetivamente, por LeBron James, dos LA Lakers, e Kevin Durant, dos Brookyln Nets, que infelizmente não poderá participar no encontro, devido a uma lesão.

A edição de 2022 do All-Star Game tem muito que se lhe diga, e começa logo por um detalhe curioso no capitão da equipa LeBron: é que James – que recentemente se tornou o basquetebolista com mais pontos marcados, contando mais de 44 mil pontos em seu nome – conta 37 largos anos de idade. Veterano dos courts, não parece estar a esmorecer, apesar dos resultados aquém do expectável dos Lakers nesta temporada. Na sua equipa, o mais velho é Chris Paul, nas reservas, com 36 anos, seguindo-se um verdadeiro elenco de promissoras estrelas: Giannis Antetokounmpo, o grego que liderou os Milwaukee Bucks à vitória na temporada passada da NBA; Stephen Curry, que, apesar de contar já mais de 30 anos, continua a ser uma das principais figuras do basquetebol norte-americano, Nikola Jokic e DeMar DeRozan, que conquistou a titularidade numa época em que tem brilhado ao serviço dos Chicago Bulls.

Destaca-se ainda a estreia de Darius Garland e de Jarrett Allen, dos Cleveland Cavaliers, bem como de Fred VanVleet, dos Toronto Raptors.

Comparativamente à equipa escolhida por James para o jogo de 2021, ficaram para trás nomes de peso como Paul George e Damian Lillard, que está lesionado.

Durant polémico Kevin Durant, dos Brooklyn Nets, é o capitão da equipa que enfrentará os eleitos por LeBron James, e a polémica começou mesmo durante o processo de escolha. James Harden fez manchetes no último dia da mais recente janela de transferências da NBA, quando foi anunciado que deixaria os Nets para rumar aos Philadelphia 76ers. The Beard era uma das últimas opções que Durant tinha, na altura de formar as equipas para o All-Star Game, e o seu antigo companheiro de equipa preferiu escolher Rudy Gobert, deixando The Beard para as reservas de LeBron James e, finalmente, devido a uma lesão, fora do jogo das estrelas.

Igualmente importante é a presença de Zach LaVine, dos Chicago Bulls, que chegou a estar em dúvida devido a uma lesão no joelho, e que no ano passado já fez parte da equipa principal de Durant, acabando por receber luz verde da equipa médica para integrar novamente o jogo das estrelas.

Em termos de estreias, há que realçar também a presença debutante de LaMelo Ball, dos Charlotte Hornets, constando da lista de reservas de Durant, tal como Dejounte Murray, dos San Antonio Spurs.

Kevin Durant, aos 33 anos, decidiu apostar numa equipa mais jovem do que a de LeBron James, com mais estreantes. Na lista principal de jogadores estão Joel Embiid (27 anos), Jayson Tatum e Trae Young (23 anos), e os estreantes Andrew Wiggins (26 anos) e Ja Morant (22 anos). Aliás, Morant é um dos mais promissores estreantes neste jogo de estrelas, ou pelo menos assim o transparece Taylor Jenkins, treinador dos Memphis Grizzlies, onde joga. “Se vais falar sobre os jogadores mais divertidos da NBA e os que estão no topo da lista, acho que Ja deve estar lá em cima com um pequeno grupo”, disse, citado pela NBA, completando: “Há muito entretenimento nesta liga e, obviamente, o jogo All-Star é o destaque final para isso. Acho que Ja se encaixará perfeitamente.”

Comparativamente à equipa escolhida por Durant para o jogo de 2021, ficaram para trás nomes de peso como Kyrie Irving e Kawhi Leonard.

Luta de estrelas LeBron James ainda não conheceu o sabor da derrota em jogos de All-Star após a mudança do formato, em 2018. No ano passado, a equipa de James venceu por 170-150, em Atlanta, frente a Durant, num jogo em que Antetokounmpo foi MVP.