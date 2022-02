Terminais de pagamento automático da SIBS com falhas

O caos instalou-se esta sexta-feira em vários estabelecimentos, com vários utilizadores a denunciar falhas nos multibancos um pouco por todo o país.

Após vários relatos na sredes sociais, a empresa confirmou à agência Lusa que está a haver problemas nos terminais de pagamento automático e disse estar a fazer todos os esforços para repor a normalidade: "A SIBS confirma a existência de alguns constrangimentos na rede de TPA, nos últimos minutos, estando a encetar todos os esforços para ultrapassar esta situação".

Alguém sabe de algum problema na Rede Multibanco?

Na região de Oeiras, supermercados, inclusive o Continente estão fora do ar, assim com as caixas MB na rua… — Braga (@l_lfernando) February 18, 2022

AVISO:



Multibanco e pagamento com multibanco a não funcionarem. Pelo menos no Auchan, Évora, e Pingo doce, Évora.



Levem dinheiro 😅🥲😬 — BoyNewDoor (@DiogoPorta) February 18, 2022

Também ao Nascer do SOL, foram vários os leitores que fizer chegar as suas queixas. “Está a ser uma confusão porque a maioria das pessoas não traz consigo dinheiro suficiente para pagar as compras”, diz uma leitora ao nosso jornal que diz que, ainda assim, quem tem MB Way está a conseguir pagar as suas compras.

Outra leitora, referiu que "precisava mesmo de meter combustível" e não o conseguiu fazer uma vez que não trazia consigo dinheiro sufienciente.

A norte do país, em Viseu, uma consumidora relata também atrasos numa grande cadeia, garantindo que estão a formar-se grandes filas.

A SIBS admitiu as falhas e garantiu estar a “encetar todos os esforços para ultrapassar esta situação”.