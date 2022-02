Espaço t e Comunidade do Bangladesh do Porto assinalam "Dia Internacional da Língua Materna"

O Espaço t e a Comunidade do Bangladesh do Porto, celebram no próximo dia 21 de Fevereiro, a interculturalidade e a diversidade cultural, assinalando o dia da Língua Materna, com a Cerimónia de Entrega dos Prémios Interculturalidade 2021, que se realizará no Ateneu Comercial do Porto, a personalidades e entidades que durante 2021 mais se destacaram na promoção e defesa dos valores dos Direitos Humanos e da Diversidade Cultural.

O projeto que se enquadra no Projeto “O Meu País no Teu” - Espaço Intercultural e que foi cofinanciado pelo FAMI - Fundo Asilo, Migração e Integração - pretende dar a conhecer criações artísticas e a cultura de nacionais de países terceiros a residirem em Portugal, uma forma de promoção da convivência ao nível local e sensibilização e promoção da cultura dos países de origem.

O Espaço t, Associação para o Apoio à Integração Social, tem vindo a dedicar-se à interculturalidade e à diversidade cultural, trabalhando com imigrantes nacionais de países terceiros e residentes em Portugal, que através da Arte, nos dão a conhecer as suas tradições e costumes, de forma a que possam estar melhor integrados em Portugal.

No seguimento deste trabalho, surgiu a relação com a Comunidade do Bangladesh do Porto, que se dedica à promoção de uma maior inclusão, desta comunidade na cidade do Porto e, fruto dessa união será celebrado o Dia internacional da Língua Materna que se assinala a 21 de Fevereiro.

Segundo os responsáveis, pretende-se assim, “celebrar a língua materna do Bangladesh”, o Bengali, e simultaneamente “prestar um tributo aos mártires assassinados”, em Daca em 1952, quando se manifestavam de forma pacífica pela defesa da sua língua.

Haverá, por isso, uma Cerimónia Pública no Memorial dos Mártires da Língua Materna, situado na Rua Chã – Porto e será entregue a 3º. edição do “Prémio Interculturalidade 2021”, que pretende distinguir as personalidades/entidades que em Portugal mais tem feito, para a promoção e defesa dos valores dos Direitos Humanos e da Diversidade Cultural.

Os prémios serão entregues no jantar comemorativo numa cerimónia conduzida por Farid Houssain.

Para o Presidente do Espaço t, Jorge Oliveira, “depois de um longo ano sem celebrarmos esta data tão simbólica, é muito entusiasmante voltar a reunir, a prestigiar, e a felicitar a interculturalidade”.

Segundo a associação, a atribuição do Prémio Interculturalidade 2021, “assinalará o esforço e a dedicação, daqueles que no seu dia-dia, contribuem para que Portugal seja um país melhor”.



Para celebrar este dia estarão presentes a Secretária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia Pereira, os premiados, bem como representantes do poder Central e Local, da Comunidade do Bangladesh em Portugal, imigrantes de várias nacionalidades e ainda líderes associativos.