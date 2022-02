Dérbis. Fim de semana de duelos entre vizinhos

Hoje é dia de dérbi em terras transalpinas. A Juventus, quarta colocada na tabela classificativa da Serie A, vai receber o Torino, que se desloca uns escassos 9 quilómetros entre a sua casa - o Estádio Olímpico Grande Torino - e o Estádio da Juventus. É o Derby della Mole em todo o seu esplendor, numa altura em que os visitantes se encontram no 10.º lugar da tabela classificativa, sem saber o que é vencer na liga há três jogos consecutivos, contando duas derrotas seguidas.

A vecchia signora, no entanto, não está muito melhor. Afinal de contas, na última jornada, não conseguiu ir além de um empate a uma bola frente à Atalanta. Isto ao mesmo tempo que se encontra a uns longínquos nove pontos do líder AC Milan.

Os bianconeri, no entanto, não deverão ainda poder contar com Giorgio Chiellini, que deverá ficar de fora por lesão até ao fim do mês. Fora durante o mesmo período estará também Federico Bernardeschi, e ainda ‘pior’ está Federico Chiesa, que deverá estar ausente dos relvados até ao fim da temporada.

Dérbi basco Viajando até ao País Basco, em Espanha, encontra-se também mais um interessante dérbi nesta rodada das ligas europeias de futebol: no domingo, o Athletic Bilbao e a Real Sociedad estarão frente a frente, no Estádio de San Mamés, na capital do País Basco.

As expectativas estão em alta. Apenas 4 pontos separam as duas equipas na tabela classificativa da liga, com os de San Sebastián (que têm um jogo a menos) em vantagem, colocados no sexto lugar. A Real Sociedad está a navegar à velocidade de cruzeiro, e pode aproveitar a oportunidade para se distanciar ainda mais dos vizinhos de Bilbao. Isto depois de ter batido o Granada, na passada jornada da liga espanhola, por 2-0.

O Athletic, treinado por Marcelino Toral, que tem um difícil encontro com o FC Barcelona marcado para a jornada seguinte, pode, no entanto, tomar vantagem deste dérbi para diminuir a distância frente aos vizinhos de San Sebastián. Mas o histórico não é nada promissor. É que o Athletic vem de uma desmoralizante derrota com o Mallorca, por 3-2, resultante de um infeliz auto-golo basco aos 88 minutos.

Duelo de titãs Importa ainda referir o grande duelo que se antevê, neste fim de semana, no futebol inglês. É no sábado que o Manchester City - líder temporário da Premier League com folgada vantagem - vai receber os londrinos do Tottenham Hotspur, que venceram os citizens no último confronto, em agosto do ano passado. O emblema de Bernardo Silva, Rúben Dias e João Cancelo tem encontrado poucos obstáculos no caminho para revalidar o título de campeão inglês. Já os spurs, orientados por Antonio Conte, estão a passar um difícil momento, contando três derrotas consecutivas na liga inglesa.