Covid-19. Número de mortos aumenta no dia em que incidência e Rt voltam a baixar

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 15.482 novos casos de covid-19 e 51 mortes associadas à doença. Estes dados, presentes no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta sexta-feira, elevam para 3.163.869 o total de infetados no país desde o início da pandemia e para 20.759 as vítimas mortais.

A região de Lisboa e Vale do Tejo reportou novamente o maior número de novos casos: 5.272. Segue-se o Norte, com 4.073 infeções. No Centro há 3.014 casos, no Algarve com 1.021 e no Alentejo com 926. Quanto às regiões autónomas, a Região Autónoma dos Açores reportou 650 novas infeções e a da Madeira 526.

Dos 51 óbitos, 19 ocorreram no Norte, 13 em Lisboa e Vale do Tejo, sete no Centro, cinco no Algarve e quatro no Alentejo. Nas ilhas registaram-se duas vítimas mortais nos Açores e uma na Madeira.

Já o número de internamentos continua a diminuir, estando já abaixo de 2.000: 1.936 é o número de utentes que se encontra com covid-19 nos hospitais portugueses, sendo que, desses, 127 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, menos 5 do que ontem.

Por outro lado, mais 36.710 pessoas recuperaram da doença nas últimas 24 horas, elevando para 2.626.220 o total de recuperados no país desde o início da pandemia.

Há agora 516.890 casos ativos no país, menos 21.279 do que ontem. As autoridades de saúde têm neste momento 534.151 contactos em vigilância.

A matriz de risco foi atualizada esta sexta-feira e revela, de novo, uma descida da incidência e um consecutivo decréscimo do índice de transmissibilidade (Rt). A incidência nacional, que estava nos 4390,9 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, é agora de 3853,1, sendo que a nível continental é de 3833,4 casos e estava nos 4385,9 casos de infeção. Já o Rt, que estava a 0,76 e 0,75 a nível nacional e no continente, respetivamente, encontra-se agora a 0,74 e 0,73.

Também esta sexta-feira voltou a ser atualizada a distribuição geográfica dos casos confirmados, estando a maioria do país com uma incidência cumulativa a 14 dias superior a 960 casos por 100 mil habitantes. Apenas o concelho de Vimioso apresenta uma incidência que se encontra entre os 480 de os 959,9 casos e o concelho do Corvo tem um incidência entre 120 e 239,9 casos de covid-19 por 100 mil habitantes.

Consulte aqui o boletim na íntegra.