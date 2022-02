Kim Jong-Un obriga centenas de pessoas a ouvir discurso celebrativo ao ar livre com 15 graus negativos

Numa cerimónia que ocorreu na terça-feira e que celebrou o 80º aniversário do nascimento de Kim Jong-il, que morreu em 2011, o atual ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-Un, manteve centenas de pessoas a suportar temperaturas negativas para ouvir o discurso de homenagem ao seu falecido pai.

As pessoas que tiveram de estar perfeitamente alinhadas, mantiveram-se durante 30 minutos com temperaturas a rondar os menos 15 graus Celsius sem luvas ou qualquer proteção para os ouvidos.

Apesar disso, alguns observadores da Coreia do Norte especulam que Kim e altos funcionários estatais que se encontravam sentados perto uns dos outros, possam ter usado aquecedores durante o discurso.

A Coreia do Norte afirma que Kim Jong-il nasceu num local secreto perto de Samjiyon no ano de 1942. Contudo, os registos soviéticos sugerem que este terá nascido no leste da Rússia.

Segundo os media estatais, na cerimónia, Ri Il Hwan, alto funcionário norte-coreano, elogiou Kim Jong-il por desafiar os “imperialistas dos EUA” e deixar um “legado revolucionário” para Kim Jong-un.

Este evento foi o primeiro “Encontro Nacional” desde julho de 2019. Estes eventos costumam acontecer na véspera de grandes feriados, incluindo os aniversários de antigos e atuais dirigentes.