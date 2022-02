Tempestade Eunice. Rasto de destruição, incluíndo uma vítima mortal

A tempestade Eunice chegou ao norte da Europa e já provocou danos graves.

Foi confirmada esta sexta-feira a primeira morte relacionada com a tempestade, tendo um homem de 60 anos morrido no condado de Wexford, no sudeste da Irlanda, depois de ter ficado fatalmente ferido com a queda de uma árvore, enquanto limpava os destroços que o fenómeno está a causar.

O acidente foi confirmado pela polícia local ao canal RTE, sendo que, citada pelo jornal irlandês Inews, a autoridade refere que acompanha o sofrimento da família "neste momento muito difícil".

O acidente está agora a ser investigado pelas autoridades que incluem uma equipa da polícia e da Autoridade de Saúde e Segurança Irlandesa.

Já em Inglaterra, a tempestade Eunice destruiu parte da cobertura da O2 Arena, a maior sala de espetáculos de Londres. A situação, provocada pelas fortes rajadas de vento, foi registada por quem se encontrava no local, tendo sido publicados vários vídeos e imagens nas redes sociais.

Devido à aproximação da tempestade Eunice, as autoridades britânicas declararam "alerta vermelho" em várias zonas do país, incluindo na capital. Já foram registadas rajadas de vento de quase 200 quilómetros por hora.

Há ainda cerca de 152 mil pessoas no Reino Unido que estão sem fornecimento de eletricidade, adianta a SIC Notícias, dizendo ainda que, no país, foram já registados três feridos devido à intempérie.

Também quem quer viajar está a sofrer com a passagem da Eunice. O canal de Youtube BigJet TV iniciou um vídeo em direto a partir do aeroporto de Heathrow, onde está a acompanhar, em direto, as aterragens dos aviões que estão a chegar, dificultadas pelos ventos fortes.

Pelas 11h05 foi possível ver um avião da TAP a falhar a tentativa de aproximação à pista e a voltar a levantar voo depois de ter baixado o trem de aterragem e de ter ficado a escassos metros do chão. De acordo com a RTP, ao início da tarde, tinham sido dois os voos da companhia aérea portuguesa com destino à capital inglesa que não conseguiram aterrar e acabaram por ser desviados para Paris.

Além do Reino Unido, os Países Baixos colocaram também o país sob alerta vermelho, tendo já o aeroporto de Schiphol, em Amesterdão, antecipado centenas de voos que seriam cancelados ao longo do dia, incluindo 167 voos suprimidos pela companhia aérea KLM, devido à aproximação da tempestade.

Como o vento não deve abrandar até ao final do dia, foram várias as escolas que optaram por encerrar e também vários centros de teste e vacinação contra a covid-19 que deverão ser encerrados esta tarde, adiantou a televisão pública dos Países Baixos.

As companhias ferroviárias optaram também cancelar todas as viagens a partir das 14h (13h em Lisboa), embora um horário condicionado esteja em vigor desde esta manhã.

As recomendações passam por limitar as viagens, incluindo nas estradas, por razões de segurança, uma vez que “há uma grande possibilidade de queda de árvores, o que pode causar situações perigosas”, disse a empresa ferroviária NS num comunicado.

A maioria dos autocarros circulará durante todo o dia, de acordo com as empresas regionais, mas cada rota será analisada para determinar se é segura.