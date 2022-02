É oficial: Gabriel Carvalho foge ao FC Porto e vai para o Atlético de Madrid

O internacional português Gabriel Carvalho, de apenas 18 anos, recorreu às redes sociais para anunciar que vai pôr fim à sua ligação ao FC Porto, confirmando a sua ida para o Atlético de Madrid.

Natural do Porto, Gabriel Carvalho vai "terminar o ciclo" com os azuis-e-brancos, passando a fazer parte do emblema 'colchonero'.

"Mais um sonho de menino realizado. Estou muito feliz em assinar contrato profissional com o Atlético de Madrid, um passo muito importante na minha vida onde vou fazer de tudo para honrar este grande símbolo que vou usar ao peito", pode-se ler numa publicação do Instagram feita pelo jovem futebolista, que fazia parte da estrutura portista desde 2020, advindo das camadas jovens do Sporting.