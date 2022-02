Leiria. Intercetados quatro jovens que agrediram e assaltaram militar

Quatro jovens foram intercetados, na madrugada desta sexta-feira, pela PSP, em Leiria, depois de agredirem e roubarem um militar, de 20 anos, que se encontra hospitalizado.

Em comunicado, a PSP explica que os suspeitos, três do sexo masculino e um sexo feminino, entre os 16 e os 24 anos, acabaram por ser identificados, por volta das 05h00, depois de a PSP detetar o crime no sistema de videovigilância monitorizado. Os suspeitos acabaram por se dispersar depois do ataque, mas as câmaras permitiram que a força de segurança circunscrevesse a área onde se poderiam encontrar e os intercetasse.

“Através das câmaras instaladas foi possível circunscrever a área onde os suspeitos se poderiam encontrar, dado que os mesmos dispersaram após o incidente, resultando a sua interceção de um esforço conjunto dos meios policiais no terreno com orientação dos colegas que procediam ao visionamento do sistema de videovigilância”, indica a mesma nota.

Segundo o Jornal de Notícias, o militar agredido cumpre serviço no Regimento de Artilharia Nº 4, em Leiria, e está internado no Hospital Santo André. A PSP confirma apenas que a vítima se encontra hospitalizada.

Os bens roubados foram recuperados.

Dois dos suspeitos serão residentes em Leiria e os outros dois da Área Metropolitana de Lisboa, tendo já antecedentes criminais.