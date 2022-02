O clube dos fundamentalistas

Enquanto cientistas e peritos em tecnologia vão tentando encontrar o caminho da inteligência artificial nós vamos sendo robotizados da forma mais natural que existe. Através do pensamento e da imposição de formas de estar e de viver. Parece que a ideia é morrer saudável e puro para que as cinzas se elevem mais rapidamente ao céu.

Existe um clube em Portugal, que reúne pessoas de várias áreas e diferentes sensibilidades políticas e sociais e que dá pelo nome de “Clube dos Fundamentalistas”. Aparecem disfarçados de boas intenções, com palavras bonitas sobre a igualdade, e sob o jugo do certo e do errado vão conseguindo impor a obrigatoriedade do pensamento único, atropelando sem apelo nem agravo a liberdade que ao mesmo tempo proclamam defender.

Atrás deles vem um rebanho imenso de gente politicamente correta, pouco dada à construção de um pensamento próprio e ávida por assegurar um lugar no Jardim do Éden. Gente que pouco se questiona acerca da finalidade de tais intenções e tão pouco quer saber. Surgiram de mansinho, pela calada, mas vão dominando a opinião pública através da berraria, do insulto e da intolerância que dizem combater, hasteando a bandeira das restrições e das proibições.

Começaram pelo tabaco, galgaram o sal e o açúcar, a carne, os enchidos e as estátuas da nossa história. Querem que o mundo obedeça a certos padrões, os padrões que eles defendem e todos os outros devem ser exterminados. Um mundo nivelado pela bitola dos medíocres. E nós vamos comendo e calando. Agora chegou ao vinho, parece que até uma gota é passível de desenvolver cancro por isso puseram em marcha uma campanha para alertar a população dos seus perigos com o intuito de um dia conseguirmos eliminar esse diabo dos nossos corpos.

Enquanto cientistas e peritos em tecnologia vão tentando encontrar o caminho da inteligência artificial nós vamos sendo robotizados da forma mais natural que existe. Através do pensamento e da imposição de formas de estar e de viver. Parece que a ideia é morrer saudável e puro para que as cinzas se elevem mais rapidamente ao céu.

Acabam-se os anões da Branca de Neve para não ferir susceptibilidades ao mesmo tempo que se alteram histórias de embalar e heróis da banda desenhada para que se encaixem nas novas ideologias de género. Fazem do que é diferente o normal mas induzem-nos a pensar que ser normal é ser diferente. Misturam-se conceitos de equidade através da discriminação positiva (adoro a forma como as palavras discriminação e positiva conseguem fazer parte da mesma frase) e fazem-nos acreditar que estamos errados e que temos de pedir desculpa só por termos nascido assim.

Há uns anos, trabalhava eu na discoteca Tamariz, quando no início de uma festa onde eram esperadas cerca de 3.000 pessoas irrompem pelo espaço uns fiscais da ASAE, que nos acabariam por fechar, por não termos tampas nos baldes do lixo e mais duas ou três coisas de semelhante gravidade. Nessa época, acabou-se com produtos regionais, com técnicas antigas e materiais ancestrais. Alguns com razão de ser mas muitos numa demonstração de manifesto exagero e total falta de respeito pela nossa cultura. É o quero, posso e mando.

Recentemente, impuseram aos empresários da restauração e hotelaria três casas de banho mesmo em espaços exíguos, para homens, mulheres e funcionários. Agora, em nome da igualdade, parece que a ideia é transformar as mesmas em casas de banho mistas, para não melindrar os que ainda não se definiram. Em vez de primarem por uma sociedade em que todos se respeitem na diferença, vão alimentando fundamentalismos. São os mesmos que se revoltam contra a violência animal (e bem) mas se pavoneiam na rua com crianças e cães pela trela. E assim vamos. Até onde?