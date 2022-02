Ouvidos mais bombardeamentos no leste da Ucrânia. Kremlin diz que é "muito preocupante"

Foram ouvidos, esta sexta-feira, bombardeamentos perto de Stanytsia Luganska, cidade no leste da Ucrânia sob controlo das forças do Governo, que chegou a ser alvo de ataques na quinta-feira, disseram jornalistas da agência francesa AFP no local.

Os bombardeamentos eram audíveis nesta localidade, que se encontra da linha da frente que separa militares ucranianos e separatistas pró-russos, onde ontem foi atingida uma creche. De acordo com o relatório revelado hoje pelo ministério da Defesa ucraniano, três funcionários do jardim de infância ficaram feridos na sequência deste ataque.

Ainda assim, a Presidência russa (Kremlin) admitiu estar preocupada com o novo surto de violência entre forças de Kiev e separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia, dado que a crise russo-ocidental ainda se mantém muito tensa.

"O que está a acontecer no Donbass é muito preocupante e potencialmente muito perigoso", assinalou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

#UPDATE Ukraine's defence minister said Friday his armed forces do not intend to attack eastern separatists or launch an operation to reclaim the Russian-annexed peninsula of Crimea by force pic.twitter.com/DI3gmrOVMb