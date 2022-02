ONU alerta para situação "extremamente perigosa" na Ucrânia e apela à via diplomática

A ONU alertou esta quinta-feira que a tual situação na Ucrânia é “extremamente perigosa” e pediu que a tensão que tem vindo a aumentar com a Rússia seja resolvida por via diplomática.

“Abundam as especulações e acusações sobre um possível conflito militar. Independentemente do que se acredite sobre a perspetiva de tal confronto, a realidade é que a situação atual é extremamente perigosa”, afirmou Rosemary DiCarlo, secretária-geral adjunta da ONU para as Questões Políticas, que falava na abertura da reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, defendendo ainda que “não há alternativa à diplomacia” e que todos os países têm de cumprir a Carta das Nações Unidas, evitando ameaças ou uso da força contra a "integridade territorial ou independência política de qualquer Estado".

DiCarlo lamentou a falta de progresso dos acordos de Minsk, adotados desde 2014 para a resolução do conflito no leste da Ucrânia, e que são interpretados de uma forma diferente por Moscovo e Kiev e , na verdade, nunca foram totalmente implementados, manifestando preocupação com "relatos de novas violações do cessar-fogo nas últimas horas através da linha de contacto".

Recorde-se que ainda hoje houve um troca de acusações entre o exército ucraniano e as forças separatistas pró-Rússia de bombardeamentos e de uma escalada de tensão no leste da Ucrânia.