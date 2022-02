Já começaram os castings para o biopic de Madonna

Recentemente a artista publicou um vídeo no Instagram, onde se encontra a dançar ao som da sua canção 'Burning Up', de 1983. O post é acompanhado pela seguinte legenda: "Os testes para o meu filme são uma experiência surrealista. Mas está a dar-me gozo dançar os clássicos”.

Apesar de ainda não se saber como se chamará a produção, ao que parece, será a própria cantora a realizar a longa-metragem sobre a sua vida.

O filme que está em fase de preparação mostrará a estreia de Madonna no mundo das artes, da dança, da noite e da música, no momento em que a jovem norte-americana migrou para Nova Iorque com poucos dólares no bolso.

Além disso, a produção dará também a conhecer algumas das amizades da artista, como é o caso da ligação que tinha com o pintor de origem haitiana Jean-Michel Basquiat.

Até hoje, Madonna já realizou dois filmes, ‘Filth and Wisdom’, em 2008 e ‘W.E.’, em 2011.