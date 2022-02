Neve e gelo "aquecem" o Ano Novo Chinês

Neste Novo Ano Chinês do Tigre 2022, agora iniciado, um panda chamado "Bing Dwen Dwen" está a ser ainda mais famoso do que a cria de tigre. Ele é a mascote dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. Está a ser muito difícil comprar a mascote, pois nas lojas online estão esgotadas, enquanto nas lojas físicas há longas filas de interessados em adquiri-las.

Quando o Ano Novo chinês coincidiu com a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, o comércio da neve e do gelo “aqueceu” o mercado da China.

Em 2015, quando se candidatou a receber os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, a China apontou como objectivo "levar 300 milhões de pessoas a participar em desportos no gelo e na neve". Ora este objetivo já foi atingido: desde o passado mês de outubro, o número de pessoas que participaram em desportos no gelo e na neve na China atingiu os 346 milhões.

A indústria de gelo e neve da China tem estado a evoluir em todos os aspetos. Segundo um relatório do Instituto de Pesquisa Turística da China, a receita do turismo de lazer de gelo e neve na China deverá atingir 323,3 mil milhões de yuans entre 2021 e 2022.

Com a realização dos Jogos Olímpicos de Inverno como uma oportunidade, a China viu crescer em poucos anos uma próspera indústria de neve e gelo, contando com uma grande base de consumidores cheia de potencial e dinâmica.

Durante o Festival da Primavera, o turismo doméstico da China registou 251 milhões de viagens, gerando uma receita de cerca de 290 mil milhões de yuans.

As bilheteiras do cinema ultrapassaram os 6 mil milhões de yuans de receita, o segundo maior valor na história do cinema chinês. Estes são dois exemplos do enorme potencial da procura interna na China.

Agora, com a pandemia de Covid-19 ainda a condicionar o mundo, pode parecer estranho este dinamismo no mercado do turismo na China. Tal fica a dever-se ao facto de a China ter sempre posto a vida e a saúde das pessoas em primeiro lugar e implementado um sistema de prevenção e controlo precisos e eficazes contra a epidemia. Mas também à circunstância de o governo chinês ter mantido políticas macroeconómicas eficazes, promovendo uma recuperação sólida da economia.