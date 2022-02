Portugal perto do fim de todas as restrições: Governo termina com exigência de certificado digital e teste negativo

Mário Cruz/Pool/Lusa Jornal i 17/02/2022 13:20

Após ouvir os especialistas, o Governo anunciou, esta quinta-feira, novas medidas, que ainda não têm data para entrar em vigor, mas a previsão dadas pelos peritos é daqui a cinco semanas. “Este é um momento muito importante, mais um passo para o regresso à vida normal”, sublinhou a ministra Mariana Vieira da Silva. Conheça as novas medidas e as exceções.