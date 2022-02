Cura do VIH. "As esperanças que estas notícias trazem preocupam-me"

“A primeira reação foi de curiosidade, mas sem grande expectativa, e isso levou-me a ler a notícia e tentar perceber o que seria. Creio que é uma boa novidade, mas um passo muito pequenino. Estamos longe”, começa por explicar Miguel Neto, de 38 anos, referindo-se ao facto de uma norte-americana seropositiva ter sido supostamente curada do vírus da imunodeficiência humana (VIH) através da transfusão de sangue do cordão umbilical de um bebé, parcialmente compatível, com resistência genética ao vírus.

Neste caso, os médicos não recorreram ao habitual transplante de medula óssea de um dador de etnia semelhante. Tendo em conta que a maior parte dos dadores é de origem caucasiana, este tratamento abre janelas de oportunidade a muitos mais portadores do vírus.

Em 2008 curou-se o primeiro paciente com VIH, que viveu livre do vírus durante 12 anos, até morrer com cancro há dois anos: Timothy Ray Brown – “Paciente de Berlim” –, que tinha VIH e leucemia. Em 2019, Adam Castillejo – “Paciente de Londres” – foi curado, sendo que os dois receberam células estaminais de dadores compatíveis tal como a mulher – “Paciente de Nova Iorque” – que sofre de VIH e leucemia mielóide aguda. Os médicos Koen van Besien, Jingmei Hsu e Marshall Glesby, do New York-Presbyterian Weill Cornell Medical Center, foram responsáveis pelo tratamento desta doente.

“Já perto do fim da gravidez da minha mulher, acabei por entrar em burnout por problemas do trabalho. E a gravidez era de risco, complicada, mas estávamos na reta final. Tive zona e fui à médica de família ver o que poderia ser. Ela mandou fazer várias análises para entender que doença poderia estar a comprometer o sistema imunitário. Foi assim que descobri que sou seropositivo”, diz Miguel, que há quase três anos teve a infeção viral zona – também conhecida por herpes zóster – que se manifesta por meio de erupções cutâneas. Acima de tudo, por pequenas bolhas com líquido.

